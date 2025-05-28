Около сотни жителей российского поселка эвакуировали из-за лесного пожара

Цыденов: Около сотни жителей поселка Сулхара эвакуировали из-за лесного пожара

Около сотни жителей поселка Сулхара в Бурятии эвакуировали из-за лесного пожара. Об этом сообщил губернатор российского региона Алексей Цыденов в Telegram-канале.

Он пояснил, что расстояние от активной зоны возгорания до поселка составляет около шести километров. В тушении задействовали больше 60 человек.

По последним данным, площадь лесных пожаров в Бурятии выросла до 83 тысяч гектаров.

До этого стало известно, что ущерб от лесных пожаров в Забайкальском крае достиг 459 миллионов рублей.

Еще раньше в девяти районах Забайкалья действовал пятый, чрезвычайный класс пожарной опасности. Жителей региона призвали быть осторожными, не разводить костры, не жечь сухую траву и мусор. Усиление ветра способно перекинуть пламя на большие площади, и под угрозой могут оказаться жилые дома.