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16:45, 26 мая 2025Экономика

Пожары нанесли многомиллионный ущерб российскому региону

Минприроды: Ущерб от лесных пожаров в Забайкалье достиг 459 млн рублей
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Лесные пожары в Забайкалье нанесли многомиллионный ущерб природе. Сумму подсчитали в пресс-службе Минприроды края.

«Министерством природных ресурсов Забайкалья проведены расчеты по суммам, причиненного ущерба лесному фонду от пожаров и затрат, понесенных на их тушение. Общая сумма составила 459 миллионов рублей», — уточнили в ведомстве.

В конце предыдущей недели и в понедельник, 26 мая, в девяти районах Забайкалья действовал пятый, чрезвычайный класс пожарной опасности. Жителей региона призвали быть осторожными, не разводить костры, не жечь сухую траву и мусор. Усиление ветра способно перекинуть пламя на большие площади, и под угрозой могут оказаться жилые дома.

В четверг, 22 мая, лесные пожары в Забайкальском крае приблизились к населенным пунктам — в зоне риска оказались села Новое и Маккавеево. По словам очевидцев, пламя приблизилось к жилым постройкам.

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