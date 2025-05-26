Пожары нанесли многомиллионный ущерб российскому региону

Минприроды: Ущерб от лесных пожаров в Забайкалье достиг 459 млн рублей

Лесные пожары в Забайкалье нанесли многомиллионный ущерб природе. Сумму подсчитали в пресс-службе Минприроды края.

«Министерством природных ресурсов Забайкалья проведены расчеты по суммам, причиненного ущерба лесному фонду от пожаров и затрат, понесенных на их тушение. Общая сумма составила 459 миллионов рублей», — уточнили в ведомстве.

В конце предыдущей недели и в понедельник, 26 мая, в девяти районах Забайкалья действовал пятый, чрезвычайный класс пожарной опасности. Жителей региона призвали быть осторожными, не разводить костры, не жечь сухую траву и мусор. Усиление ветра способно перекинуть пламя на большие площади, и под угрозой могут оказаться жилые дома.

В четверг, 22 мая, лесные пожары в Забайкальском крае приблизились к населенным пунктам — в зоне риска оказались села Новое и Маккавеево. По словам очевидцев, пламя приблизилось к жилым постройкам.