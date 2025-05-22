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12:56, 22 мая 2025Экономика

В Забайкалье лесные пожары дошли до жилых домов

Лесные пожары приблизились к забайкальским селам Новое и Маккавеево
Виктория Клабукова

В Забайкальском крае ландшафтные пожары приблизились к населенным пунктам. Кадрами с места происшествия делится RT.

Как сообщается, лесные пожары дошли до сел Новое и Маккавеево. По словам очевидцев, огонь уже добрался до жилых строений. «Загорелись дома — все, *****, началось», — комментирует автор ролика. Местные жители отогнали машины и с возмущением ожидают прибытия пожарных самолетов.

21 мая близ Маккавеево загорелся детский лагерь «Огонек». Огонь охватил территорию в 120 квадратных метров, включая корпус учреждения. О пострадавших не сообщалось.

За минувшие сутки в Забайкалье было ликвидировано 15 пожаров на площади более семи тысяч гектаров. Пламя вплотную подобралось и к федеральной трассе «Байкал», соединяющей Иркутскую область, Бурятию и Забайкальский край. В связи с этим на магистрали был перекрыт участок с 1030-го по 1034-й километр в Улетовском районе.

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