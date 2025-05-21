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14:01, 21 мая 2025Экономика

Российскую федеральную трассу перекрыли из-за пожара

Федеральную трассу «Байкал» перекрыли из-за лесного пожара в Забайкалье
Мария Черкасова

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Огонь от лесных пожаров вплотную подошел к федеральной трассе «Байкал», соединяющей Иркутскую область, Бурятию и Забайкальский край. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Огонь подошел вплотную к дорожному полотну, из-за чего были закрыты четыре километра трассы в Улетовском районе — с 1030-го по 1034-й. Сотрудники ГИБДД на этом участке отправляют весь транспорт в объезд через село Татурово.

Пожар подошел вплотную к этому населенному пункту. В ночь на среду, 21 мая, пожарные не дали огню подойти к заправке и кафе на восточном въезде в поселок. К настоящему времени удалось отодвинуть пламя на километр от жилых домов, но ситуация может стать критической, если сменится ветер. Тушить огонь помогают жители соседних сел и волонтеры.

С 24 марта на территории Забайкалья объявлен пожароопасный сезон. С 7 апреля в лесах введен режим ЧС регионального характера, с 23 апреля в регионе введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

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