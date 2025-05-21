В российском регионе начался пожар в детском лагере

МЧС России: Пожар начался в детском лагере в Забайкальском крае

Пожар начался в детском лагере «Огонек», находящемся в Забайкальском крае. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«Предварительно, огнем на 120 квадратах поврежден корпус детского лагеря "Огонек". В районе населенного пункта Маккавеево работают 50 специалистов и 11 единиц техники», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что тушение возгорания осложняется сухой и ветреной погодой. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

Ранее в городе Салават в Башкирии произошел взрыв с последующим пожаром на предприятии по производству парафина ООО «Свеча». Произошло частичное обрушение здания. Огонь распространился на площади 50 квадратных метров.