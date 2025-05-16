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08:51, 16 мая 2025Россия

Взрыв произошел на российском предприятии по производству парафина

Четверо пострадали при взрыве на предприятии по производству парафина в Башкирии
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Baza

Взрыв с последующим пожаром произошел на предприятии по производству парафина ООО «Свеча» в городе Салават в Башкирии. В результате инцидента пострадали четыре человека. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По сведениям российского телеканала, произошло частичное обрушение здания. Предварительно, под завалами может оставаться еще один человек.

Огонь распространился на площади 50 квадратных метров. К месту происшествия были направлены сотрудники экстренных служб.

Как пишет издание Baza в Telegram-канале, пожар уже удалось локализовать.

Ранее сообщалось о мощном пожаре, который произошел возле Курского подшипникового завода. Данных о пострадавших и значительных разрушениях не поступало.

ЖЗЛ
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