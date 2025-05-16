Взрыв произошел на российском предприятии по производству парафина

Четверо пострадали при взрыве на предприятии по производству парафина в Башкирии

Взрыв с последующим пожаром произошел на предприятии по производству парафина ООО «Свеча» в городе Салават в Башкирии. В результате инцидента пострадали четыре человека. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По сведениям российского телеканала, произошло частичное обрушение здания. Предварительно, под завалами может оставаться еще один человек.

Огонь распространился на площади 50 квадратных метров. К месту происшествия были направлены сотрудники экстренных служб.

Как пишет издание Baza в Telegram-канале, пожар уже удалось локализовать.

Ранее сообщалось о мощном пожаре, который произошел возле Курского подшипникового завода. Данных о пострадавших и значительных разрушениях не поступало.