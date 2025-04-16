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17:21, 16 апреля 2025Россия

Стало известно о мощном пожаре возле завода в столице российского региона

Shot сообщил о мощном пожаре возле Курского подшипникового завода
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Мощный пожар произошел возле Курского подшипникового завода. Об этом пишет Shot в Telegram.

Как стало известно изданию, возгорание произошло в помещении, которое сдавалось в аренду владельцу шиномонтажа. Информация о пострадавших пока не поступала.

К посту приложено фото, на котором видно поднимающийся в небо огромный столб дыма, превышающий в диаметре находящиеся рядом многоэтажки. По словам очевидцев, следы пожара видно из разных районов столицы российского приграничного региона.

Ранее в сети появились кадры с мощным пожаром в жилом многоэтажном доме в Курске, начавшемся после попадания в него беспилотника Вооруженных сил Украины. На записи видно сразу несколько очагов возгорания на балконах. Обломки дрона также упали на припаркованные во дворе автомобили.

ЖЗЛ
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