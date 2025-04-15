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07:08, 15 апреля 2025Россия

Возникший пожар в многоэтажке Курска после попадания беспилотника ВСУ сняли на видео

Появились кадры пожара в многоэтажке Курска, возникшего после попадания БПЛА
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры пожара в жилом многоэтажном доме Курска, возникшего в результате попадания беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их публикует Mash в Telegram-канале.

На кадрах видно несколько очагов возгорания на балконах многоэтажки. Звуками взрыва огонь не сопровождается.

Обломки врезавшегося в многоэтажку беспилотника упали на машины во дворе. На месте происшествия работают пожарные и скорая, жильцов дома уже эвакуировали. Местные рассказали, что над городом прозвучало около 40 взрывов.

В ночь вторник, 15 апреля, ВСУ нанесли массированный удар дронами-камикадзе по Курску. Удары целенаправленно наносились по жилым домам, шесть построек получили повреждения. В результате атаки несовместимые с жизнью травмы получила 85-летняя пенсионерка, еще девять человек пострадали.

ЖЗЛ
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