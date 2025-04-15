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06:47, 15 апреля 2025Россия

ВСУ нанесли массовый удар дронами-камикадзе по жилым домам в Курске. Над городом прозвучали десятки взрывов

В ходе массовой атаки дронов ВСУ на Курск погиб один человек, девять пострадали
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: оперштаб Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар дронами-камикадзе по Курску. Атака длилась больше часа.

В результате жертвой налета стала 85-летняя женщина. Еще девять человек были госпитализированы с ожогами, ранениями и черепно-мозговыми травмами.

Целью удара ВСУ стали гражданские объекты

Украинские военные целенаправленно запустили беспилотники по гражданским целям. Повреждения получили минимум шесть жилых домов. При этом после прилетов в трех атакованных строениях начались сильные пожары, а в одном из зданий обрушилась часть стены.

Местные власти заблаговременно предупредили курян о возможной атаке. После начала атаки система противовоздушной обороны пыталась перехватить летящие на сверхмалой высоте дроны, над городом были слышны более 30 взрывов.

По информации Telegram-канала Shot, ВСУ использовали для удара беспилотники типа PD-2 и «Лютый». Как минимум один БПЛА дал осечку и не взорвался, рухнув на жилой дом в пригороде Курска.

Кроме того, еще три частных домовладения оказались повреждены в результате сбросов с беспилотников. Еще одной целью для ВСУ стал гараж скорой помощи, после попадания туда дрона были повреждены 11 автомобилей.

Отбой опасности атаки БПЛА был объявлен в 04:47 по московскому времени.

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В Курской области нашли двухсоткилограммовый дрон ВСУ

13 апреля в Курской области обнаружили упавший украинский беспилотник весом 200 килограммов. Как уточнял временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн, этот дрон способен нести до 50 килограммов нагрузки и преодолевать расстояние до тысячи километров со скоростью 150 километров в час.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с «Лентой.ру» предположил, что этот БПЛА, скорее всего, является советским беспилотником системы Туполева. По его словам, это беспилотники-разведчики в виде крылатых ракет, которые сейчас переоборудуют украинцы. «Беспилотник достаточно утопичен. Он имеет три поворотных точки, может летать только по программе. Скорее всего, он в Курске и упал из-за того, что, не имея системы навигации, просто сбился с курса и свалился. Я не думаю, что это какое-то ноу-хау они придумали, но такие беспилотники Советского Союза у них были в достаточном количестве», — рассказал Матвийчук.

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