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04:21, 15 апреля 2025Россия

При массированной атаке БПЛА ВСУ на Курск погибла пожилая женщина

В результате массированной атаки БПЛА ВСУ на Курск погибла 85-летняя женщина
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress

Ночью Курск подвергся массированной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате ударов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по гражданской инфраструктуре произошло возгорание в нескольких домах, сообщает оперативный штаб Курской области в Telegram-канале.

«К сожалению, погибла 85-летняя женщина. Выражаем искренние соболезнования родным. Вся необходимая помощь семье будет оказана», — говорится в публикации.

Также сообщается о девяти пострадавших, которые получили ожоги, ранения и черепно-мозговые травмы. Им будет предоставлена необходимая помощь, указали в оперштабе.

Ранее очевидцы заявили о целенаправленном ударе ВСУ по многоэтажкам в Курске. Поясняется, что на это указывают многочисленные кадры пожаров в разных строениях.

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