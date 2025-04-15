При массированной атаке БПЛА ВСУ на Курск погибла пожилая женщина

В результате массированной атаки БПЛА ВСУ на Курск погибла 85-летняя женщина

Ночью Курск подвергся массированной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате ударов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по гражданской инфраструктуре произошло возгорание в нескольких домах, сообщает оперативный штаб Курской области в Telegram-канале.

«К сожалению, погибла 85-летняя женщина. Выражаем искренние соболезнования родным. Вся необходимая помощь семье будет оказана», — говорится в публикации.

Также сообщается о девяти пострадавших, которые получили ожоги, ранения и черепно-мозговые травмы. Им будет предоставлена необходимая помощь, указали в оперштабе.

Ранее очевидцы заявили о целенаправленном ударе ВСУ по многоэтажкам в Курске. Поясняется, что на это указывают многочисленные кадры пожаров в разных строениях.