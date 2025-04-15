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03:49, 15 апреля 2025Россия

Появились новые детали атаки ВСУ на Курск

Mash: В результате атаки ВСУ на Курск загорелись дома и машины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать Курск с помощью беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, пожар вспыхнул в еще одной многоэтажке. Помимо этого, огонь охватил машины местных жителей и частный дом.

По словам очевидцев, украинский беспилотник ударил по станции скорой помощи. В настоящее время в городе работают оперативные службы.

Ранее появились кадры последствий атаки дрона по многоэтажному жилому дому в Курске. По информации СМИ, два человека пострадали.

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