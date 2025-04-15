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02:54, 15 апреля 2025Россия

Появилось видео последствий атаки дрона ВСУ по многоэтажке в Курске

Появилось видео последствий атаки дрона ВСУ на многоэтажный жилой дом в Курске
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

В сети появилось видео последствий атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по многоэтажному жилому дому в Курске. Кадры опубликованы в Telegram-канале «Курский бомондъ».

Ролик снят очевидцем, предположительно, из соседнего подъезда. Видно, что в строении отсутствует часть стены, а внутри сильный пожар. При этом дом не обесточен, в соседних окнах горит свет.

Беспилотники ВСУ атаковали Курск в ночь на 15 апреля. В городе прозвучали около десяти взрывов, предположительно, от работы систем противовоздушной обороны (ПВО). Официальной информации о пострадавших пока нет.

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