Появилось видео последствий атаки дрона ВСУ по многоэтажке в Курске

Появилось видео последствий атаки дрона ВСУ на многоэтажный жилой дом в Курске

В сети появилось видео последствий атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по многоэтажному жилому дому в Курске. Кадры опубликованы в Telegram-канале «Курский бомондъ».

Ролик снят очевидцем, предположительно, из соседнего подъезда. Видно, что в строении отсутствует часть стены, а внутри сильный пожар. При этом дом не обесточен, в соседних окнах горит свет.

Беспилотники ВСУ атаковали Курск в ночь на 15 апреля. В городе прозвучали около десяти взрывов, предположительно, от работы систем противовоздушной обороны (ПВО). Официальной информации о пострадавших пока нет.