В Курске дрон ВСУ атаковал многоэтажный дом

Mash: В Курске дрон врезался в жилой многоэтажный дом

В Курске дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал жилой многоэтажный дом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Беспилотник врезался в верхние этажи здания, после чело там начался пожар. Количество пострадавших и масштабы разрушений уточняются.

Всего над городом было слышно около восьми взрывов, а также автоматную стрельбу.

14 апреля в Глушковском районе Курской области нашли 200-килограммовый беспилотник ВСУ. Из-за своих огромных габаритов БПЛА способен поднимать до 50 килограммов взрывчатки, пролетать со скоростью 150 километров в час до тысячи километров. «Не нужно говорить о том, какой урон он способен причинить», — указал врио губернатора региона Александр Хинштейн.