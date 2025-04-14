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09:17, 14 апреля 2025Россия

200-килограммовый беспилотник ВСУ нашли в Курской области. Гигантский неразорвавшийся дрон сняли на видео

Опубликовано видео с найденным в Курской области 200-килограммовым дроном ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Кадр: Telegram-канал Александра Хинштейна

200-килограммовый беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) нашли в Глушковском районе Курской области, рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн. В своем Telegram-канале он опубликовал видео, объяснив жителям, почему так важно ограничивать въезд на территорию приграничных районов.

Дрон обнаружили добровольцы отряда «Барс-Курск» вместе с военной полицией на территории. Из-за своих огромных габаритов БПЛА способен поднимать до 50 килограммов, пролетать со скоростью 150 километров в час до тысячи километров. «Не нужно говорить о том, какой урон он способен причинить», — указал Хинштейн.

Кадр: Telegram-канал Александра Хинштейна

На опубликованных кадрах виден застрявший между деревьями беспилотник. Очевидно, его боевая часть не сдетонировала, поскольку несущие конструкции летательного аппарата целы. Место падения оцеплено. Врио главы региона при этом заметил, что сейчас у саперов очень много работы в приграничье. Ежедневно обезвреживаются десятки тысяч боеприпасов, снарядов, мин и других взрывоопасных предметов (ВОП). За 12 апреля, к примеру, было обезврежено 21,5 тысячи ВОП.

Ночью Украина выпустила по России больше 50 БПЛА

Как сообщило российское Министерство обороны, в ночь на 14 апреля ВСУ пытались атаковать территорию России с помощью 52 беспилотников. Больше всего дронов — 33 летательных аппарата — силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили над Брянской областью.

Еще 10 дронов сбили над Орловской областью, по три беспилотника — над Курской и Тульской областями. Два дрона перехватили над Калужской, один — над Белгородской областью.

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ВСУ впервые ударили по России беспилотниками вертолетного типа

Как писал Mash, при ударе по Наро-Фоминску в Московской области Украина впервые применила беспилотник RZ-500 «Рамзай». Он представляет собой летательный аппарат, выполненный по классической вертолетной схеме. Такая конструкция позволяет беспилотнику летать на малых высотах на расстояние до 300 километров.

В свою очередь, генерал-майор авиации Сергей Липовой указал, что «Рамзай» RZ-500 не является неуловимым, силы ПВО России способны легко его нейтрализовать. Военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко добавил, что с этими беспилотниками справятся модернизированные, доработанные зенитные установки ЗУ-23.

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