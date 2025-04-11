Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
03:38, 11 апреля 2025Наука и техника

Названо идеальное оружие против нового дрона ВСУ «Рамзай»

Аналитик Коротченко назвал ЗУ-23 лучшим оружием против дрона ВСУ «Рамзай»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко рассказал, какое российское оружие может противостоять новым украинским беспилотникам вертолетного типа RZ-500 «Рамзай». Об этом он высказался в беседе с
Life.ru.

Эксперт назвал идеальное оружие против нового дрона ВСУ «Рамзай» и подчеркнул, что с ними справятся модернизированные, доработанные зенитные установки ЗУ-23.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Какое оружие есть у Украины: самолеты, вертолеты, танки и оружие Запада у ВСУ
Какое оружие есть у Украины:самолеты, вертолеты, танки и оружие Запада у ВСУ
22 октября 2022

«Необходимо в ней реализовывать принцип программируемого подрыва снаряда. Так, стрельба будет вестись не просто очередями куда-то, а именно в ту расчетную точку, где беспилотник окажется в момент, когда туда долетит снаряд», — сказал он.

При ударе по Наро-Фоминску в Московской области украинские военные впервые применили беспилотники вертолетного типа. Беспилотник RZ-500 «Рамзай» представляет собой летательный аппарат, выполненный по классической вертолетной схеме. Конструкция позволяет дрону летать на малых высотах на расстояние до 300 километров.

    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил, что в России успешно решаются жилищные вопросы. Как обстоит ситуация на рынке недвижимости?

    В МВД раскрыли новую схему мошенников с домофоном

    В Госдуме предложили разрешить россиянам отказываться от таксиста-мигранта

    В США заявили о гибели главы филиала Siemens при падении вертолета в Гудзон

    Польский политолог рассказал о восстановлении экономических отношений ЕС с Россией

    Рассекречены документы о польском «конвейере смерти»

    Названо идеальное оружие против нового дрона ВСУ «Рамзай»

    Российский военный рассказал о пытках в украинском СИЗО

    Женщина ради пропавшего мужа пешком пришла в другую страну и раскрыла его тайную жизнь

    Стало известно о долгах в России переданной США Карелиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше