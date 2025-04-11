Названо идеальное оружие против нового дрона ВСУ «Рамзай»

Аналитик Коротченко назвал ЗУ-23 лучшим оружием против дрона ВСУ «Рамзай»

Военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко рассказал, какое российское оружие может противостоять новым украинским беспилотникам вертолетного типа RZ-500 «Рамзай». Об этом он высказался в беседе с

Life.ru.

Эксперт назвал идеальное оружие против нового дрона ВСУ «Рамзай» и подчеркнул, что с ними справятся модернизированные, доработанные зенитные установки ЗУ-23.

«Необходимо в ней реализовывать принцип программируемого подрыва снаряда. Так, стрельба будет вестись не просто очередями куда-то, а именно в ту расчетную точку, где беспилотник окажется в момент, когда туда долетит снаряд», — сказал он.

При ударе по Наро-Фоминску в Московской области украинские военные впервые применили беспилотники вертолетного типа. Беспилотник RZ-500 «Рамзай» представляет собой летательный аппарат, выполненный по классической вертолетной схеме. Конструкция позволяет дрону летать на малых высотах на расстояние до 300 километров.