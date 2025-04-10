Стало известно о первом применении ВСУ БПЛА вертолетного типа при ударе по Подмосковью

Mash: ВСУ впервые ударили по России беспилотниками вертолетного типа

При ударе по Наро-Фоминску в Московской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили беспилотники вертолетного типа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

ВСУ попытались атаковать Подмосковье вечером 9 апреля.

По информации Mash, речь идет о беспилотнике RZ-500 «Рамзай». Он представляет собой летательный аппарат, выполненный по классической вертолетной схеме. По данным из открытых источников, такая конструкция позволяет беспилотнику летать на малых высотах на расстояние до 300 километров.

Ранее было опубликовано видео падения беспилотника, сбитого в Московской области. На нем видно яркую точку в небе — подбитый беспилотник, как утверждает автор ролика.