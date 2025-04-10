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07:24, 10 апреля 2025Россия

Падение беспилотника в Московской области попало на видео

В сети появились кадры падения сбитого беспилотника в Московской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетВзрыв в Подмосковье

В сети появились кадры падения беспилотника в Наро-Фоминске Московской области. Их публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах видна огненная точка, стремительно падающая вниз. «Это что, ракета [сил противовоздушной обороны (ПВО] пошла?» — спрашивает женский голос за кадром. Мужской голос, который слышен на видео, отвечает отрицательно и говорит, что это падает беспилотник.

Беспилотник ВСУ пытался атаковать Подмосковье вечером в среду, 9 апреля. Местные жители сообщали о звуке взрыва в районе 22.30, у автомобилей сработала сигнализация.

По информации Минобороны России, над Московской областью силы ПВО сбили один летательный аппарат. Всего под удар попали семь регионов, где сбили 42 дрона. Помимо Московской области, беспилотники пытались атаковать Брянскую, Калужскую, Курскую и Белгородскую области, а также Крым.

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