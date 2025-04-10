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00:23, 10 апреля 2025Россия

Беспилотник сбили в Подмосковье

Shot: Украинский БПЛА был сбит в Наро-Фоминске
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Global Look Press

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был сбит в Наро-Фоминске в Подмосковье. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации канала, местные жители услышали звук взрыва в 22:30 9 апреля. Из-за этого в нескольких районах города у машин сработала сигнализация.

Ранее Минобороны России сообщило, что за минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны уничтожили 333 БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе 158 вне зоны специальной военной операции (СВО). Также были сбиты шесть управляемых авиационных бомб JDAM, поставленных Киеву из США.

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