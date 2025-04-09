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17:21, 9 апреля 2025Россия

Минобороны России заявило об уничтожении 333 беспилотников ВСУ за сутки

Минобороны России: За сутки средства ПВО уничтожили 333 беспилотника ВСУ
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

За минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 333 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе 158 вне зоны специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

В ведомстве добавили, что также были сбиты шесть управляемых авиационных бомб JDAM, поставленных Киеву из США.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 33827 единиц военной автомобильной спецтехники, 23 395 орудий полевой артиллерии и минометов, 1 534 боевые машины реактивных систем залпового огня, 22 739 танков и других боевых бронированных машин, 601 зенитный ракетный комплекс, 50612 беспилотников, а также 660 самолетов и 283 вертолета ВСУ.

Ранее российское оборонное ведомство отчиталось, что в ночь на 9 апреля средства ПВО перехватили над регионами 158 украинских дронов. 67 из них сбили в Краснодарском крае, 29 — в Ростовской области, 15 — над Северной Осетией, 11 — над Воронежской областью, 10 — над Курской, 5 — над Белгородской, 3 — над Крымом, 2 — над Пензенской областью, по одному — над Саратовской и Орловской областями, а также над Ставропольским краем. Кроме того, семь БПЛА уничтожены над акваторией Азовского моря, еще шесть — над Черным морем.

ЖЗЛ
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