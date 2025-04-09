Украина пыталась ударить по России с помощью 158 беспилотников

Минобороны: Силы ПВО сбили 158 беспилотников над 11 регионами РФ и двумя морями

В ночь с 8 на 9 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 158 беспилотников по территории России. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, попытка атаки была предпринята в период с 20:00 по московскому времени 8 апреля до 6:00 9 апреля. Беспилотники ВСУ сбили над 11 регионами России, а также Черным и Азовским морями.

Больше всего дронов — 67 — сбили над Краснодарским краем. Еще 29 перехватили над Ростовской областью, 15 — над Северной Осетией, 11 — над Воронежской областью, 10 — над Курской областью. Помимо этого, пять беспилотников сбили над Белгородской областью, еще три — над Крымом, да — над Пензенской областью, по одному — над Саратовской и Орловской областями, а также над Ставропольским краем. Семь беспилотников перехватили над акваторией Азовского моря, еще шесть — над Черным морем.

Вечером 8 апреля Минобороны сообщало, что ВСУ пытались атаковать сразу несколько регионов России. Под удар попали Крым, Пензенская и Воронежская области, дроны также сбили над акваторией Черного моря.