Украина ударила сразу по трем регионам России

Минобороны: Силы ПВО сбили 10 беспилотников ВСУ над регионами России

Украина попыталась атаковать сразу несколько регионов России с помощью беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram.

По данным ведомства, средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили над территорией страны десять дронов. Больше всего беспилотников — четыре — уничтожили над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым, по два — над Пензенской и Воронежской областями. Еще два дрона сбили над территорией Крыма.

Уточняется, что попытки атаки были предприняты в период с 19:20 до 21:15 по московскому времени.

Ранее Минобороны отчиталось о предотвращении ударов со стороны Украины по двум регионам в ночь на 8 апреля. Дежурные военные перехватили 23 беспилотных летательных аппарата. 19 дронов сбили в Курской области, еще 4 — в Белгородской.