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07:15, 8 апреля 2025Россия

Минобороны раскрыло подробности о ночных попытках атак ВСУ на Россию

Минобороны: Силы ПВО сбили 23 дрона ВСУ над Белгородской и Курской областями
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Unsplash

В ночь на вторник, 8 апреля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 23 беспилотника по территории России. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По bнформации ведомства, всего средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили 23 украинских беспилотных летательных аппарата. Дроны сбили над двумя регионами России — Белгородской и Курской областями.

Больше всего летательных аппаратов — 19 — перехватили над Курской областью. Еще четыре дрона силы ПВО сбили над Белгородской областью. Других данных о ситуации не приводится.

В ночь на 7 апреля ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 19 беспилотников. Под удар попали Краснодарский край, Брянская область и Крым, дроны также были сбиты над акваторией Азовского моря.

ЖЗЛ
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