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07:16, 7 апреля 2025Россия

Минобороны раскрыло подробности ночных попыток атак ВСУ на Россию

Минобороны: Силы ПВО сбили 19 беспилотников над тремя регионами и Азовским морем
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Власов Сергей / Globallook Press

В ночь на понедельник, 7 апреля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России 19 беспилотников. Об этом Минобороны России сообщило в Telegram-канале.

Там уточнили, что всего силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 19 украинских летательных аппаратов над тремя регионами России и акваторией Азовского моря. Больше всего беспилотников — 13 — перехватили над Азовским морем.

Еще четыре беспилотника сбили над Краснодарским краем, по одному беспилотнику перехватили над Брянской областью и Крымом. Данных о последствиях попыток атак в ведомстве не привели.

В ночь на 6 апреля Украина пыталась атаковать с помощью беспилотников три региона России. Дроны сбили над Ростовской, Курской и Белгородской областями.

ЖЗЛ
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