Минобороны раскрыло подробности ночных попыток атак ВСУ на Россию

Минобороны: Силы ПВО сбили 19 беспилотников над тремя регионами и Азовским морем

В ночь на понедельник, 7 апреля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России 19 беспилотников. Об этом Минобороны России сообщило в Telegram-канале.

Там уточнили, что всего силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 19 украинских летательных аппаратов над тремя регионами России и акваторией Азовского моря. Больше всего беспилотников — 13 — перехватили над Азовским морем.

Еще четыре беспилотника сбили над Краснодарским краем, по одному беспилотнику перехватили над Брянской областью и Крымом. Данных о последствиях попыток атак в ведомстве не привели.

В ночь на 6 апреля Украина пыталась атаковать с помощью беспилотников три региона России. Дроны сбили над Ростовской, Курской и Белгородской областями.