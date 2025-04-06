Украина ночью атаковала три региона России

Минобороны: Силы ПВО сбили 11 беспилотников над тремя регионами России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на воскресенье, 6 апреля, попытались атаковать три региона России с помощью беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram.

В ведомстве уточнили, что больше всего дронов — восемь — сбили над Ростовской областью. Еще два беспилотника перехватили на Курской областью, один — над Белгородской.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Ростовской области Юрий Слюсарь раскрыл подробности атаки на регион. Он сообщил, что дроны были уничтожены в Ростове-на-Дону, в Аксайском, Мясниковском и Октябрьском районах. По предварительным данным, никто не пострадал.