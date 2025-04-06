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05:15, 6 апреля 2025Россия

Раскрыты подробности ночной атаки беспилотников на российский регион

Врио губернатор Слюсарь подтвердил атаку беспилотников на Ростовскую область
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В ночь на воскресенье, 6 апреля, Ростовскую область атаковали беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Информацию об этом подтвердил временно исполняющий обязанности главы российского региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили дроны в Ростове-на-Дону, в Аксайском, Мясниковском и Октябрьском районах. По предварительным данным, никто не пострадал.

Врио губернатора также сообщил, что поступила информация о падении обломков БПЛА на административное здание и хозяйственные постройки в Пролетарском районе Ростова, ее проверяют оперативные службы.

Ранее об атаке на Ростовскую область писал Telegram-канал Mash. По его данным, о пролетах беспилотников сообщали жители Александровки, после чего прозвучало не менее десяти взрывов. Кроме того, работу ПВО слышали в Аксае и Новочеркасске.

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