Беспилотники ВСУ атаковали российский регион

Mash: Дроны ВСУ атакуют Ростовскую область

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атакуют Ростовскую область. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

О пролетах дронов сообщали жители Александровки. Отмечается, что после этого последовало не менее десяти взрывов в небе. Также работу средств противовоздушной обороны (ПВО) слышали в Аксае и Новочеркасске. Кроме того, по данным мониторинговых каналов, несколько беспилотных летательных аппаратов движется с Таганрогского залива в сторону Ростова-на-Дону.

Официального подтверждения данной информации не поступало.

Ранее в Таганроге обломки украинских беспилотников нашли на четырех улицах. В результате попыток атак в ночь на 2 апреля загорелись два многоквартирных жилых дома. Также пострадал один человек — он получил легкие ранения из-за осколков стекла.