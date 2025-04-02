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08:32, 2 апреля 2025Россия

В Таганроге обломки беспилотников нашли на четырех улицах

Глава Таганрога Камбулова: Обломки беспилотников нашли по четырем адресам
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Таганроге Ростовской области, по уточненным данным, обломки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) обнаружили по четырем адресам. Об этом сообщила глава российского города Светлана Камбулова в Telegram-канале.

«По уточненной информации сегодня ночью в Таганроге обломки БПЛА были обнаружены по трем адресам: ул. Ленина, 147А, ул. Л. Чайкиной,57, пер. 1-й Новый,26. Немного позже поступило сообщение об обнаружении остатков БПЛА в районе ж/д переезда ул. Химической (марцевская стрелка)», — написала руководитель города.

По ее информации, в результате ночных попыток атак пострадал один человек — он получил легкие ранения из-за осколков стекла. Комисия по оценке ущерба уже начала работу, специалисты оценят причиненный ущерб, отчиталась Камбулова и призвала жителей сохранять спокойствие.

В ночь на 2 апреля в Таганроге Ростовской области из-за атаки беспилотников загорелись два многоквартирных жилых дома. Один из атаковавших город беспилотников завис на деревьях. По данным Минобороны, над Ростовской областью сбили четыре беспилотника. В сети появились кадры момента падения и взрыва беспилотника в городе.

ЖЗЛ
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