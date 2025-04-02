Момент падения и взрыва беспилотника на улице российского города попал на видео

Момент падения и взрыва беспилотника на улице Таганрога попал на видео

В сети появились кадры момента падения беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на улицу в Таганроге. Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как после падения летательного аппарата раздается взрыв и появляется огненная вспышка. Видеозапись, предварительно, снята на улице Лизы Чайкиной.

В ночь на 2 апреля в Таганроге Ростовской области из-за атаки беспилотников загорелись два многоквартирных жилых дома, пострадали два человека. Один из атаковавших город беспилотников завис на деревьях.

Всего, по данным Минобороны, ВСУ за ночь выпустили по России 93 беспилотника, четыре из которых сбили над Ростовской областью. Еще 87 сбили над Курской областью, два перехватили над Белгородской.