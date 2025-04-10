Российский генерал оценил новый беспилотник ВСУ «Рамзай»

Генерал Липовой: ПВО России легко нейтрализуют новый беспилотник ВСУ «Рамзай»

Новый беспилотник Вооруженных сил Украины «Рамзай» RZ-500 не является неуловимым, силы противовоздушной обороны (ПВО) России способны его легко нейтрализовать, заявил генерал-майор авиации Сергей Липовой в интервью News.ru.

Он отметил, что силы ПВО России могут справляться с подобными атаками. «То, что беспилотнику "Рамзай" RZ-500 удалось прорваться, еще не значит, что он неуловимый. Наши средства ПВО имеют очень хорошую практику по нейтрализации подобного рода средств нападения», — оценил эксперт.

Ранее стало известно, что при ударе по Наро-Фоминску в Московской области украинские военные впервые применили беспилотники вертолетного типа.