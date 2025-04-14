В Курской области нашли украинский беспилотник весом 200 килограммов

Хинштейн сообщил об обнаружении в Курской области БПЛА ВСУ весом 200 килограммов

В Курской области 13 апреля обнаружили упавший украинский беспилотник (БПЛА), способный нести до 50 килограммов нагрузки. Общий вес летательного аппарата составляет 200 килограммов, рассказал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Как уточнил глава области, находка была сделана на территории Глушковского района. «Из-за своих габаритов этот БПЛА способен поднимать до 50 килограммов, пролетать со скоростью 150 километров в час до тысячи километров! Не нужно говорить о том, какой урон он способен причинить», — написал Хинштейн.

Он добавил, что место падения беспилотника уже оцепили, вскоре саперы приступят к разминированию.

Днем 13 апреля над Курской и Брянской областями было сбито два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также сообщалось, что за прошедшие сутки в Курской области ВСУ потеряли до 190 военнослужащих и военную технику.