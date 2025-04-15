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03:08, 15 апреля 2025Россия

Раскрыты последствия атаки дрона ВСУ по жилому дому в Курске

В результате атаки дрона ВСУ по жилому дому в Курске пострадали двое человек
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jason Lee / Reuetrs

В Курске дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) врезался в жилой многоэтажный дом. Согласно предварительным данным, в результате взрыва и пожара пострадали двое человек. Последствия атаки раскрыла Baza в Telegram-канале.

В публикации утверждается, что в небе раздалось не менее двух десятков взрывов. Также сообщается о работе системы противовоздушной обороны (ПВО).

Беспилотники ВСУ атаковали Курск в ночь на 15 апреля. Официальной информации о пострадавших пока нет. Также появилось видео последствий атаки по многоэтажке.

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