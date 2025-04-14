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14:22, 14 апреля 2025Наука и техникаЭксклюзив

Военный эксперт рассказал об обнаруженном под Курском двухсоткилограммовом дроне ВСУ

Военный эксперт Матвийчук: Под Курском могли найти советский беспилотник ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Двухсоткилограммовый дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ), который обнаружили в Курской области, скорее всего, является советским беспилотником системы Туполева, полагает военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

По словам эксперта, это беспилотники-разведчики в виде крылатых ракет, которые сейчас переоборудуют украинцы.

«Беспилотник достаточно утопичен. Он имеет три поворотных точки, может летать только по программе. Скорее всего, он в Курске и упал из-за того, что, не имея системы навигации, просто сбился с курса и свалился. Я не думаю, что это какое-то ноу-хау они придумали, но такие беспилотники Советского Союза у них были в достаточном количестве», — рассказал Матвийчук.

О том, что украинский беспилотник весом 200 килограммов нашли в Курской области, стало известно 13 апреля. Дрон, как уточнял Хинштейн, способен пролетать со скоростью 150 километров в час на расстояние до тысячи километров и поднимать вес до 50 килограммов.

Позднее в сети появилось видео находки. На кадрах запечатлен большой беспилотник, который застрял между деревьями. Судя по всему, его боевая часть не сдетонировала, так как несущие конструкции летательного аппарата остались целы.

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