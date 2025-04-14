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08:17, 14 апреля 2025Россия

Найденный в Курской области двухсоткилограммовый дрон ВСУ сняли на видео

Хинштейн показал кадры найденного под Курском двухсоткилограммового дрона ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры двухсоткилограммового беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), который нашли в Курской области. Их публикует временно исполняющий губернатора российского региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

На кадрах виден большой беспилотник, который застрял между деревьями. Судя по всему, его боевая часть не сдетонировала, так как несущие конструкции летательного аппарата целы.

О том, что украинский беспилотник весом 200 килограмм нашли в Курской области, стало известно 13 апреля. Дрон, как уточнял Хинштейн, способен пролетать со скоростью 150 километров в час на расстояние до тысячи километров и поднимать вес до 50 килограммов.

10 апреля беспилотник влетел в стекло вывозившего из курского приграничья жителей авто и попал на видео. На кадрах, снятых видеорегистратором автомобиля, видно, как беспилотник на огромной скорости прилетает прямо в лобовое стекло, но не взрывается и падает под колеса транспортного средства.

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