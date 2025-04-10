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11:05, 10 апреля 2025Россия

Дрон влетел в стекло вывозившего из курского приграничья жителей авто и попал на видео

Дрон ВСУ попал в лобовое стекло авто в Курской области и не взорвался
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В приграничном районе Курской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытался атаковать автомобиль, в котором эвакуировали мирных жителей. Он попал прямо в лобовое стекло и не взорвался, соответствующие кадры публикует Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

На кадрах, снятых видеорегистратором автомобиля, видно, как беспилотник на огромной скорости прилетает прямо в лобовое стекло, но не взрывается и падает под колеса транспортного средства. На эвакуационной дороге со всех сторон стоят поврежденные автомобили, часть из них полностью сгорела.

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«Украинские фашисты целенаправленно атаковали автомобиль Северян, вывозивший мирных жителей Суджанского приграничья», — говорится в сообщении канала. Данных о том, где конкретно снято видео, не приводится.

Ранее жительница Суджи рассказала, что жители приграничных районов Курской области буквально немели от страха, когда пытались эвакуироваться из приграничья под обстрелами со стороны ВСУ. Чтобы добраться до близких в Судже, местные окольными путями пешком шли свыше 10 километров.

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