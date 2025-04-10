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09:51, 10 апреля 2025Россия

Жительница Суджи рассказала о немевших от страха при побеге от ВСУ из приграничья людей

ТАСС: Жители немели от страха во время эвакуации из Суджи под обстрелами ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Жители приграничных районов Курской области буквально немели от страха, когда пытались эвакуироваться из приграничья под обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила жительница Суджи Светлана, ее слова передает ТАСС.

«Брат семью эвакуировал, и где-то по дороге машину расстреляли. Они как-то проскочили между минными растяжками, атаковали дроны, взрывы. (...) Обычно какая реакция у людей? Кричат, а тут люди онемели, пока летели по дороге, все сидели молча», — рассказала женщина.

По ее словам, машина брата доехала до безопасного места, у нее были полностью выбиты стекла и посечен кузов. Пассажиров и водителей посекло осколками.

После вторжения ВСУ в Курскую область, как рассказала Светлана, попасть в Суджу можно было только окольными путями, так как все дороги на город были перекрыты. Местные, которые знали территорию, оставляли машины в известных им местах и шли 10-20 километров, чтобы добраться до родных и вывезти их.

Ранее жительница Суджи Татьяна Пономарева рассказала «Ленте.ру», как она дозвонилась до оставшегося в городе сына и услышала чужой голос. Мужчина, завладевший телефоном сына Пономоревой, ответил на вопросы семьи о его судьбе, но информация, которую он давал, была противоречивой.

ЖЗЛ
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