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06:31, 9 апреля 2025РоссияЭксклюзив

Россиянка дозвонилась на телефон оставшегося в Судже сына и услышала чужой голос

«Лента.ру»: Мать дозвонилась до оставшегося в Судже сына и услышала чужой голос
Дарья Новичкова
Дарья Новичкова (Специальный корреспондент отдела «Россия»)
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Жительница Суджи Курской области Татьяна Пономарева дозвонилась до сына, оставшегося в городе во время оккупации Вооруженными силами Украины (ВСУ), и услышала чужой голос. О том, как его телефоном завладел незнакомец, женщина рассказала «Ленте.ру».

По словам россиянки, она до сих пор не может простить себе, что не уговорила сына выехать вместе с ней из города. Пономарева рассказала, что с августа не получала от сына вестей и лишь слышала от военных, что тот якобы все время жил в подвале дома.

Лишь 17 марта, когда у мужчины был день рождения, номер телефона сына высветился онлайн в мессенджере. «У меня начался стресс от радости. (...) Я просила, умоляла хоть что-то сказать. Он был в сети, но молчал», — вспомнила Татьяна Пономарева. Когда же до сына удалось дозвониться, в трубке раздался чужой голос.

Мужчина, завладевший телефоном сына Пономоревой, ответил на вопросы семьи о его судьбе, но информация, которую он давал, была противоречивой.

Сначала он говорил, что видел его (сына) в подвале, потом, что возле газовой трубы во время операции «Труба», когда военные вылезали из нее

Татьяна Пономарева

Незадолго до публикации материала «Ленты.ру» россиянке сообщили, что ее сына нашли 28 марта с простреленной головой. Пономарева сдала биоматериал для опознания по ДНК. Результаты будут после 20 апреля.

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