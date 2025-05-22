Пятнадцать пожаров за сутки потушили в российском регионе

В Забайкалье за сутки потушили 15 пожаров на площади более семи тысяч гектаров

Огнеборцы в Забайкалье потушили за сутки 15 пожаров на площади более семи тысяч гектаров. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону в Telegram-канале.

Отмечается, что в том числе было ликвидировано горение на пять тысяч гектаров между селами Улеты и Бальзой.

В главном управлении подчеркнули, что между селами Улеты и Бальзой огнеборцы и местные жители потушили пожар сухой растительности на площади пять тысяч гектаров.

Ранее сообщалось, что огонь от лесных пожаров вплотную подошел к федеральной трассе «Байкал», соединяющей Иркутскую область, Бурятию и Забайкальский край. Сотрудники ГИБДД на этом участке начали отправлять весь транспорт в объезд через село Татурово.