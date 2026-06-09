Испанец описал одну особенность жизни в России словами «не мог поверить, что это возможно»

Российская тревел-блогерша Елена пообщалась со знакомым испанцем, переехавшим в РФ, и узнала об удививших его привычках местных. Подробностями она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Автор материала отметила, что Мануэль многому научился у россиян за годы жизни в этой стране. К примеру, когда он только переехал, не мог поверить, что не надо экономить на воде и электроэнергии.

«Я просто не мог поверить, что это возможно! Поначалу я все равно экономил воду по привычке, а теперь у меня новая привычка — принимаю ванну каждый день. Хотя в Испании все пользуются только душем. Думаю, что я накупался на пару лет вперед», — такими словами он описал эту особенность жизни в России.

Кроме того, в России Мануэль начал ужинать раньше — в 20:00 — и перестал опаздывать на встречи, хотя прежде для него это было в порядке вещей.

Ранее эта же тревел-блогерша побывала в Китае и сравнила местное метро с московским. Первое, на что она обратила внимание, — чистота и отсутствие неприятных запахов.