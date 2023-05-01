Российские миллиардеры разбогатели на 16 миллиардов долларов

Bloomberg Billionaires Index: миллиардеры из России стали богаче на $16 млрд за 2023 год

Состояние российских миллиардеров за 2023 год выросло на 16,35 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные актуального рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Больше всех за указанный период стал богаче совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов — его состояние выросло на 3,7 миллиарда, достигнув 19,1 миллиарда долларов. В сводном рейтинге Bloomberg Алекперов занимает 90-е место.

Выше всех в российском сегменте топа расположился Владимир Потанин — 44-е место и капитал в размере 29 миллиардов долларов по версии составителей. Ниже находятся Леонид Михельсон и Владимир Лисин — 27,7 и 21,6 миллиарда долларов соответственно.

Bloomberg Billionaires Index рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, на данный момент в него входят 22 россиянина.

В начале апреля составители индекса BBI рассказали, что российские миллиардеры за 2023 год стали богаче на 13 миллиардов долларов. Совокупное богатство 22 миллиардеров из России выросло до 276,7 миллиарда долларов.