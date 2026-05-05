В ВОЗ заявили о возможной вспышке вируса Андес на круизном лайнере

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что на круизном лайнере MV Hondius произошла вспышка вируса Андес. Об этом заявила исполняющая обязанности руководителя по вопросам готовности к эпидемиям и пандемиям и их профилактики ВОЗ Мария Ван Керкхове, пишет ТАСС.

Специалисты проверяют судно: они ждут результатов анализов из Южноафриканского национального института по контролю за заболеваниями (NICD), уточнила она. Эксперты смогут подтвердить или опровергнуть эту версию, а также представят результаты 6 мая.

«Мы работаем, исходя из предположения, что это вирус Андес», — подчеркнула представитель организации.

Ранее стало известно, что на лайнере MV Hondius, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде, предположительно произошла вспышка хантавируса.