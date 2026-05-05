23:14, 5 мая 2026

В ВОЗ заявили о возможной вспышке вируса Андес на круизном лайнере

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что на круизном лайнере MV Hondius произошла вспышка вируса Андес. Об этом заявила исполняющая обязанности руководителя по вопросам готовности к эпидемиям и пандемиям и их профилактики ВОЗ Мария Ван Керкхове, пишет ТАСС.

Специалисты проверяют судно: они ждут результатов анализов из Южноафриканского национального института по контролю за заболеваниями (NICD), уточнила она. Эксперты смогут подтвердить или опровергнуть эту версию, а также представят результаты 6 мая.

«Мы работаем, исходя из предположения, что это вирус Андес», — подчеркнула представитель организации.

Ранее стало известно, что на лайнере MV Hondius, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде, предположительно произошла вспышка хантавируса.

