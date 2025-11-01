Из жизни
12:38, 1 ноября 2025

Отправленное солдатами письмо в бутылке нашлось через 109 лет

Австралийка нашла на пляже письмо в бутылке от двух солдат Первой мировой войны
Фото: Jenny Sturm / Shutterstock / Fotodom

В Австралии нашли письмо в бутылке, которое два солдата Первой мировой войны отправили в 1916 году. Об этом сообщает Australian Broadcasting Corporation (ABC).

Бутылку с посланиями возрастом 109 лет нашла Фелисити, когда убирала мусор с пляжа Уортон на юге штата Западная Австралия. Письма были датированы 15 августа 1916 года. В первом рядовой Малкольм Александр Невилл, направлявшийся на борту корабля Ballarat в Европу, просил нашедшего бутылку передать послание его матери. 27-летний солдат написал, что у него все в порядке и что еда на борту была хорошей, кроме одного блюда, которое «пришлось похоронить в море».

Автором второго послания был рядовой Уильям Кирк Харли. Он уточнил, что они с Невиллом отправляют письмо «откуда-то из залива». Матери Фелисити, Деборе Браун, удалось установить, что Невилл и Харли отплыли в Европу 12 августа 1916-го, то есть письмо было написано через три дня. Кроме того, Браун отыскала внучатого племянника Невилла. «Он рассказал об этом всем Невиллам в Австралии, и мне звонили отовсюду. У него есть тетя, которой 104 года, и у нее хранятся фронтовые письма Малкольма», — поделилась радостью австралийка.

Выяснилось, что Невилл с войны не вернулся, а Харли сумел пережить бои, приехать в Австралию, жениться и завести детей. Браун удалось найти его внучек, и теперь они общаются. Женщина сказала, что обязательно сохранит бутылку и письма.

Ранее сообщалось, что в Польше школьники нашли бутылку с любовным посланием, отправленным в 1959 году. Письмо носило романтический характер и было написано девушкой по имени Рыся из города Тарнув.

.
