Двое мальчиков нашли на пляже в бутылке любовное послание из 1959 года

В Польше школьники нашли любовное послание в бутылке 65-летней давности

В Польше школьники нашли бутылку с любовным посланием, отправленным в 1959 году. Об этом сообщает UPI.

Десятилетние мальчики Эрик и Куба обнаружили стеклянную бутылку во время прогулки у фортификационных сооружений времен Второй мировой войны рядом с пляжем Стоки в Гданьске, на побережье Балтийского моря. Внутри оказалось пожелтевшее от времени письмо, написанное в 1959 году девушкой по имени Рыся из города Тарнув.

В послании 65-летней давности, адресованном некоему «зайчику», автор признавалась, что тоскует по адресату. «Я тихая и скромная, ни с кем не дружу, просто избегаю мужчин», — писала девушка. Кроме того, Рыся называет себя «ужасной эгоисткой» и говорит, что пишет только о себе, но постоянно думает о возлюбленном.

Школьники связались с местным музеем в надежде разыскать автора письма или его получателя. По словам мальчиков, бутылка хорошо сохранилась, несмотря на шесть десятилетий в морской воде.

Ранее двое братьев на Багамах нашли на пляже письмо в бутылке, отправленное школьником из американского штата Массачусетс 50 лет назад. За полвека письмо преодолело 2000 километров.