Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:08, 23 мая 2025Из жизни

Двое мальчиков нашли на пляже в бутылке любовное послание из 1959 года

В Польше школьники нашли любовное послание в бутылке 65-летней давности
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Freepik

В Польше школьники нашли бутылку с любовным посланием, отправленным в 1959 году. Об этом сообщает UPI.

Десятилетние мальчики Эрик и Куба обнаружили стеклянную бутылку во время прогулки у фортификационных сооружений времен Второй мировой войны рядом с пляжем Стоки в Гданьске, на побережье Балтийского моря. Внутри оказалось пожелтевшее от времени письмо, написанное в 1959 году девушкой по имени Рыся из города Тарнув.

В послании 65-летней давности, адресованном некоему «зайчику», автор признавалась, что тоскует по адресату. «Я тихая и скромная, ни с кем не дружу, просто избегаю мужчин», — писала девушка. Кроме того, Рыся называет себя «ужасной эгоисткой» и говорит, что пишет только о себе, но постоянно думает о возлюбленном.

Школьники связались с местным музеем в надежде разыскать автора письма или его получателя. По словам мальчиков, бутылка хорошо сохранилась, несмотря на шесть десятилетий в морской воде.

Материалы по теме:
Величайшее сокровище в истории. Как на настоящем острове Робинзона Крузо искали загадочный легендарный клад
Величайшее сокровище в истории.Как на настоящем острове Робинзона Крузо искали загадочный легендарный клад
14 января 2022
На дне. Река сотни лет скрывала несметные сокровища забытой восточной Атлантиды. Как их нашли простые рыбаки
На дне.Река сотни лет скрывала несметные сокровища забытой восточной Атлантиды. Как их нашли простые рыбаки
9 декабря 2021
Враг рода человеческого. Как удачливый пират ограбил главного богача в мире и чуть не погубил Британскую империю
Враг рода человеческого.Как удачливый пират ограбил главного богача в мире и чуть не погубил Британскую империю
13 августа 2021

Ранее двое братьев на Багамах нашли на пляже письмо в бутылке, отправленное школьником из американского штата Массачусетс 50 лет назад. За полвека письмо преодолело 2000 километров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Потери несут очень большие». Батальон «Айдар» развернул полевые крематории на границе ДНР

    Лавров высказался о возможности вторых переговоров с Украиной

    Стало известно о выводе батальона «Айдар» из ДНР в Днепропетровскую область

    Орбан пообещал помешать одному плану ЕС против России

    Российская сеть гипермаркетов столкнулась с угрозой банкротства

    Лавров оценил Ватикан как место для следующих переговоров России и Украины

    Путин поручил предоставить льготную ипотеку двум категориям граждан

    Лавров рассказал о встрече России и Украины в Ватикане

    Россиянина предложили отправить на 30 лет в колонию за сход поездов и атаку дронов

    Варламов сравнил американский супермаркет с «Ашаном» и показал цены на продукты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости