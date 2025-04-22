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09:44, 22 апреля 2025Из жизни

Письмо в бутылке нашлось через 50 лет в двух тысячах километров от места отправления

WCVB-TV: На Багамах нашли отправленное 50 лет назад из США письмо в бутылке
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Unsplash

Двое братьев на Багамах нашли на пляже письмо в бутылке, отправленное школьником из американского штата Массачусетс 50 лет назад. Об этом сообщает WCVB-TV.

Клинт и Эван Баффингтон много лет занимаются исследованием пляжей в поисках ценностей и интересных вещей. За это время они нашли более 100 писем в бутылках, однако послание, найденное недавно, оказалось одним из самых примечательных.

Братья обнаружили на пляже одного из островов Багамского архипелага старую бутылку из-под Pepsi. Внутри лежало письмо, которое, как выяснилось, было отправлено в 1976 году из штата Массачусетс 14-летним школьником Питером Р. Томпсоном. В письме говорилось, что он ученик Pentucket Regional Junior High School, а письмо было брошено в воду моряками Береговой охраны США. Чтобы попасть от места отправки на Багамы, письмо должно было проплыть по океану около двух тысяч километров.

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Баффингтонам удалось найти Томпсона в социальной сети и созвониться с ним. Мужчина признался, что не помнит, как писал письмо, однако отлично запомнил путешествие на занятия по океанографии, во время которого оно было написано. «Это удивительно, ведь прошло почти 50 лет. Это огромный сюрприз», — сказал американец.

В декабре 2024 года сообщалось, что супруги из Великобритании обнаружили капсулу времени, спрятанную у них в доме 30 лет назад. Фэй Пуллейн и Адам Браун из города Стамфорд нашли таинственную коробку за камином, когда делали ремонт.

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