Боуз раскритиковал Цахкну за заявление об ударах Украины по России

Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал главу эстонского МИД Маргуса Цахкну за его слова об украинских ударах по российской территории. Об этом он написал в соцсети Х.
Боуз заявил, что "такой уровень помешательства на Украине и русофобии нужно изучать".
Ранее Боуз резко прокомментировал скандал вокруг тайной переписки главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен с Владимиром Зеленским и другими политиками.
Также журналист заявлял, что Зеленский не приедет на саммит по восстановлению Украины, поскольку боится скандала.