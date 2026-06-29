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18:51, 29 июня 2026Интернет и СМИ

Боуз раскритиковал Цахкну за заявление об ударах Украины по России

Боуз в соцсети Х раскритиковал Цахкну за слова об ударах Украины по РФ
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)
Маргус Цахкна

Маргус Цахкна. Фото: Omar Havana / Getty Images

Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал главу эстонского МИД Маргуса Цахкну за его слова об украинских ударах по российской территории. Об этом он написал в соцсети Х.

Боуз заявил, что "такой уровень помешательства на Украине и русофобии нужно изучать".

Ранее Боуз резко прокомментировал скандал вокруг тайной переписки главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен с Владимиром Зеленским и другими политиками.

Также журналист заявлял, что Зеленский не приедет на саммит по восстановлению Украины, поскольку боится скандала.

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