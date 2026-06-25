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12:21, 25 июня 2026Интернет и СМИ

Боуз резко высказался о переписке фон дер Ляйен с Зеленским

Боуз резко прокомментировал скандал с перепиской фон дер Ляйен и Зеленского
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Журналист Чей Боуз в соцсети Х резко прокомментировал скандал вокруг тайной переписки главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен с Владимиром Зеленским и другими политиками.

В посте он написал, что европейский надзорный орган ведет расследование в отношении фон дер Ляйен из-за Зеленского и компании. По словам Боуза, «некоронованная королева Брюсселя теперь находится под официальным следствием за сокрытие приватного группового чата с наркофюрером и целым списком европейских тяжеловесов».

Журналист отметил, что в чат входили канцлер ФРГ, глава Франции, премьер-министр Италии и уходящий в отставку премьер Британии. Боуз дополнил, что когда пресса запросила эти сообщения, Европейская комиссия ушла в глухую оборону, заявив, что их разглашение может «нанести вред отношениям ЕС с третьими странами».

«Перевод: они просто не хотят, чтобы мы, плебеи, видели, как крутятся шестеренки в клубе вечной войны», — пишет Боуз.

Ранее Боуз заявлял, что украинский лидер Владимир Зеленский не приедет на саммит по восстановлению Украины, поскольку боится скандала.

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