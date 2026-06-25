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08:07, 25 июня 2026Интернет и СМИ

Журналист рассказал о большом страхе Зеленского

Журналист Боуз: Зеленский пропустит саммит в Польше из-за скандала с УПА
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский не приедет на саммит по восстановлению Украины, поскольку боится скандала. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.

«Зеленский решил увильнуть от саммита по восстановлению Украины из-за скандала с нацистскими коллаборационистами. Киев признает, что Зеленский пропускает конференцию в Польше, которая переполнена его крупнейшими западными сторонниками», — отметил эксперт.

Как отметил Боуз, хозяева саммита явно не рады видеть у себя главу киевского режима. Варшава «в ярости из-за того, что Киев открыто почитает нацистских коллаборационистов».

Ранее экс-британский дипломат Иан Прауд заявил, что Владимир Зеленский заинтересован в обострении конфликта, поскольку это позволяет ему сохранять контроль над страной. Прауд охарактеризовал Зеленского как угрозу для европейской безопасности.

До этого Владимир Зеленский был лишен ордена Белого орла. Такое решение было принято властями Польши после того, как Зеленский присвоил одному из подразделений украинской армии имя «героев УПА» (Украинская повстанческая армия; признана экстремистской и запрещена в России).

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