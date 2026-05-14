Семья российского мальчика оценила желание педофила оправдаться за его смерть

KP.RU: Семья убитого Паши не поверила в раскаяние Жилкина, он хочет оправдаться

Семья девятилетнего Паши, с которым расправился петербуржец Петр Жилкин, прокомментировала его заявление о том, что он хочет искупить вину кровью. Юрист Никита Сорокин, представляющий интересы потерпевших, заявил KP.RU, что исповедь обвиняемого не вызывает доверия.

По его мнению, в словах Жилкина прослеживается четкая позиция защиты — уйти на более мягкий состав преступления. Обвиняемый отказывается от прежних показаний и настаивает, что преступление было совершено им без умысла и случайно. Сорокин также указал на попытку обвиняемого оправдать свои действия тем, что пытался прекратить противоправные действия, осознав противозаконность поступка. «Это все желание снизить срок, который может быть назначен в случае признания судом виновным», — полагает юрист.

Жилкин ранее заявил, что не знает, как жить дальше с таким грузом на душе. По его словам, мальчик шантажировал его и потребовал 500 тысяч рублей, из-за чего он и набросился на него.

«После этого разговора меня переклинило, я ему просто примотал руки к туловищу и заклеил рот. Закинул в машину. Была уже тишина. После этого я остановился, но он [мальчик] уже не подавал признаков жизни. Вместе со ртом, оказалось, ему заклеил еще и нос», — пояснил Жилкин. Он попытался сделать ему искусственное дыхание, а затем выбросил тело в водоем. Однако экспертиза показала, что мальчик был еще жив на момент утопления.

Жилкин заявил, что хочет уйти на специальную военную операцию, чтобы смыть свой грех кровью. По его словам, он намерен просить прощения у родителей Паши.

Суд Петербурга продлил Жилкину срок ареста. Педофил проходит стационарную сексолого-психолого-психиатрическую экспертизу.

Паша Т. пропал 30 января. Позднее выяснилось, что он сел в автомобиль к мужчине и перестал выходить на связь. Правоохранителям удалось установить владельца автомобиля. Им оказался Жилкин, которого задержали в Псковской области. Мужчина признался в преступлении и указал место, где спрятал тело. При обыске у Жилкина обнаружили большое количество порнографических материалов с участием детей.