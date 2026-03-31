Появились новые подробности о расправившемся с 9-летним Пашей педофиле

В Петербурге суд продлил арест Петру Жилкину за убийство 9-летнего мальчика

В Санкт-Петербурге суд продлил арест Петру Жилкину, обвиняемому в расправе с 9-летним Пашей Т. в Красносельском районе. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчина будет под стражей до 31 мая. Он проходит обвиняемым по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Сейчас педофил находится на стационарной сексолого-психолого-психиатрической экспертизе. Следователь сообщил, что обвиняемый не возражал против рассмотрения ходатайства в его отсутствие. Защита не просила об избрании иной меры пресечения.

Паша Т. пропал 30 января. Позднее выяснилось, что он сел в автомобиль к мужчине и перестал выходить на связь. Правоохранителям удалось установить владельца автомобиля. Им оказался Жилкин, которого задержали в Псковской области. Мужчина признался в преступлении и указал место, где спрятал тело. При обыске у Жилкина обнаружили большое количество порнографических материалов с участием детей.

Ранее был раскрыт ключевой свидетель этого дела.