Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:47, 31 марта 2026

Появились новые подробности о расправившемся с 9-летним Пашей педофиле

В Петербурге суд продлил арест Петру Жилкину за убийство 9-летнего мальчика
Варвара Митина (редактор)

Фото: Артем Пряхин / РИА Новости

В Санкт-Петербурге суд продлил арест Петру Жилкину, обвиняемому в расправе с 9-летним Пашей Т. в Красносельском районе. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчина будет под стражей до 31 мая. Он проходит обвиняемым по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Сейчас педофил находится на стационарной сексолого-психолого-психиатрической экспертизе. Следователь сообщил, что обвиняемый не возражал против рассмотрения ходатайства в его отсутствие. Защита не просила об избрании иной меры пресечения.

Паша Т. пропал 30 января. Позднее выяснилось, что он сел в автомобиль к мужчине и перестал выходить на связь. Правоохранителям удалось установить владельца автомобиля. Им оказался Жилкин, которого задержали в Псковской области. Мужчина признался в преступлении и указал место, где спрятал тело. При обыске у Жилкина обнаружили большое количество порнографических материалов с участием детей.

Ранее был раскрыт ключевой свидетель этого дела.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Каллас выдвинула обвинения против России

    Украину обвинили в попытке втянуть Польшу в войну с Россией

    В российском городе на семилетнего мальчика едва не рухнул потолок

    Подросток сходил на рыбалку и за неделю установил два мировых рекорда

    Раскрыт неочевидный фактор повышенного риска кариеса

    Россиянин получил более миллиона рублей за упавшую на авто сосульку

    Психически нездоровый россиянин изрезал двух человек

    Стало известно о ДТП с участием российского вице-губернатора

    Черное небо нависло над российским регионом

    Раскрыты подробности о прениях Ларисы Долиной с мошенниками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok