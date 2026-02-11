Раскрыт ключевой свидетель в деле о расправе педофила над 9-летним мальчиком

78.ru: Друг убитого Паши Т. оказался ключевым свидетелем, он посещал дом Жилкина

Друг похищенного 9-летнего Паши Т. посещал дом педофила Петра Жилкина в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, следователи выяснили, что мальчик часто бывал в гостях у фигуранта. Он называл его «дядя Петя». В последний раз Жилкин предложил ребенку почистить двор от снега.

По информации 78.ru, друг ставшего жертвой педофила Паши может стать ключевым свидетелем. Сейчас ребенок почти не идет на контакт с правоохранителями.

Кроме того, стало известно, что сожителя матери 9-летнего Паши отправили на полиграф. По одной из версий психотип мужчины допускает возможность вступления в связь с несовершеннолетними.

Ранее сообщалось, что семья ставшего жертвой педофила девятилетнего Паши из Санкт-Петербурга благополучная в плане взаимоотношений.