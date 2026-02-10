Появилась новая информация о семье убитого 9-летнего Паши из Петербурга

Семья убитого 9-летнего Паши из Петербурга благополучная в плане взаимоотношений

Семья убитого девятилетнего Паши из Санкт-Петербурга благополучная в плане взаимоотношений. Об этом 78.ru заявил адвокат семьи Никита Сорокин.

Таким образом Сорокин опроверг информацию, которая ранее появлялась о семье. Он подтвердил, что Паша с семьей жил в старом доме, однако это не главный показатель благополучия. «Это не семья миллионеров. И винить за то, что семья не имеет какого-то супердохода, мы не можем. Но семья очень хорошая», — рассказал адвокат.

По его словам, отец семейства делает для семьи все, что может.

30 января девятилетний Паша пропал в Санкт-Петербурге. Днем он ушел из дома покататься с горки, однако к вечеру так и не вернулся. В поисках участвовали следователи, криминалисты, сотрудники полиции и волонтеры «ЛизаАлерт». Позже выяснилось, что мальчик сел в машину к Петру Жилкину, чтобы погреться. Жилкин дежурил на парковке у торгового центра и предлагал детям покататься. Мужчина расправился с ребенком и утопил его. Позднее на компьютере у злоумышленника нашли терабайты детского порно.