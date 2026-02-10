Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:45, 10 февраля 2026Силовые структуры

Появилась новая информация о семье убитого 9-летнего Паши из Петербурга

Семья убитого 9-летнего Паши из Петербурга благополучная в плане взаимоотношений
Варвара Митина (редактор)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Семья убитого девятилетнего Паши из Санкт-Петербурга благополучная в плане взаимоотношений. Об этом 78.ru заявил адвокат семьи Никита Сорокин.

Таким образом Сорокин опроверг информацию, которая ранее появлялась о семье. Он подтвердил, что Паша с семьей жил в старом доме, однако это не главный показатель благополучия. «Это не семья миллионеров. И винить за то, что семья не имеет какого-то супердохода, мы не можем. Но семья очень хорошая», — рассказал адвокат.

По его словам, отец семейства делает для семьи все, что может.

30 января девятилетний Паша пропал в Санкт-Петербурге. Днем он ушел из дома покататься с горки, однако к вечеру так и не вернулся. В поисках участвовали следователи, криминалисты, сотрудники полиции и волонтеры «ЛизаАлерт». Позже выяснилось, что мальчик сел в машину к Петру Жилкину, чтобы погреться. Жилкин дежурил на парковке у торгового центра и предлагал детям покататься. Мужчина расправился с ребенком и утопил его. Позднее на компьютере у злоумышленника нашли терабайты детского порно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Алиев назвал самую мощную державу мира

    Замедление Telegram и риск полной блокировки в России. Что происходит и что будет дальше

    Для россиян начали готовить новый запрет

    Писательницу признали виновной в сексуализации детей в книге

    В США назвали главную характеристику Ту-160М

    Следователям разрешили привлечь председателя российского суда

    Британия исключила из санкций дочки «Лукойла»

    В «Ахмате» сделали резкий выпад против высокопоставленного православного священника

    В российском городе на прохожих едва не упала глыба льда

    Неизвестные перекрыли движение с помощью горящих машин и ограбили автомобиль инкассаторов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok